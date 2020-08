Travolge e uccide uomo in scooter, era positivo alla cocaina (Di domenica 23 agosto 2020) L’incidente è avvenuto nelle Marche a Sant’Elpidio a Mare. La vittima aveva 63 anni, l’autombilista ha tentato la fuga a piedi ed è poi risultato, durante gli accertamenti, positivo alla cocaina Ha tamponato con la sua auto un motociclo, uccidendo così il 63enne alla guida. Poi si è cappottato con l’auto in un campo. È … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

