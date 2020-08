Raiola: «Donnarumma argomento sensibile. Non ne parlo» (Di domenica 23 agosto 2020) Raiola non ha voluto sbilanciarsi sul futuro di Donnarumma: le parole dell’agente del portiere del Milan Mino Raiola, procuratore sportivo di Gianluigi Donnarumma, non ha voluto sbilanciarsi sul futuro del portiere del Milan. «Di Gigio non ne voglio parlare perché so quanto è sensibile questo argomento per i tifosi, ci sono alcune questioni importanti prima del rinnovo di Gigio. La sua volontà? Vedremo, non è ora di parlare di Donnarumma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

