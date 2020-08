PSG-Bayern Monaco, Neuer: “Una notte pazzesca, ho una dedica speciale” (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha vinto la sesta Champions League della sua storia.I bavaresi hanno superato per 1-0 il PSG grazie a una rete firmata da Coman, record assoluto quello ottenuto dai tedeschi che hanno vinto tutte le gare di questa competizione. Stagione da incorniciare anche per il tecnico, Hansi Flick, che può festeggiare il Triplete. Uno dei protagonisti della serata è stato senza dubbio Manuel Neuer che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Champions League, PSG-Bayern Monaco 0-1: bavaresi da record, en plein di vittorie e sesta coppa conquistata"È stata una notte incredibile e una serata pazzesca, abbiamo meritato di vincere. Il PSG ha giocato molto bene offensivamente e bisogna ricordarsi che sono dotati di una rosa ... Leggi su mediagol

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - Chef_Cavasin : RT @thetrueshade: @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro il PSG,… - marrus91 : RT @DonatoEuropa: Ciro Ferrara nel dopo partita dice che 'i soldi non garantiscono la vittoria, gli 11 del psg sono costati molto di più' I… -

Nel primo tempo la prima occasione è stata per il PSG al 18' con Neymar che, servito da Mbappé, ha tentato un sinistro in girata che Neuer ha respinto d'istinto. Poco dopo, al 22', prima occasione ...Al 'Da Luz' di Lisbona i tedeschi battono la squadra francese, che trova sulla sua strada un grande Neuer. Sesto trionfo in questa competizione per il club bavarese, che centra anche un fantastico 'tr ...