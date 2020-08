PSG-Bayern 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | Comanda i bavaresi in Paradiso | Mbappéra FOTO

PSG-Bayern 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Coman(da) i bavaresi in Paradiso, Mbappé(ra) [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) PSG-Bayern, le pagelle di CalcioWeb – Il Bayern Monaco è campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia grazie al successo di misura sul PSG. A decidere la finale è un colpo di testa dell’ex Juve Kingsley Coman nella ripresa. La dormita di Kehrer nell’occasione gli costa la palma di peggiore in campo, mentre proprio l’autore del gol vittoria è il migliore. Deludenti sia Mbappé che Neymar, raramente decisivo nelle partite che contano. In alto la FOTOGALLERY. PSG-Bayern, le pagelle di CalcioWeb PSG:Navas 6 – Incolpevole sul gol, per il resto appare sempre sicuro: AFFIDABILE.Kehrer 4 – E’ convincente come Gianna Nannini in gara a Miss Italia, come il parmigiano sulle ... Leggi su calcioweb.eu

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - Davide97354153 : @RobertaSantama4 Secondo me il bayern é decisamente più avanti a noi, con il psg siamo alla pari perché loro sono s… - Mikypintu1 : Giusto così questo risultato. Il Bayern si è dimostrato superiore. Peggiori in campo del Psg a mio parere, Neymar e… -