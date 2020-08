Parma, ufficiale l'esonero di D'Aversa (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso la notizia ha il crisma dell'ufficialità: Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Parma , per la cui panchina adesso in pole c'è Fabio Liverani . ... Leggi su quotidiano

