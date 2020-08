Napoli, Gaetano in ritiro ma non per molto: rinnovo e ancora prestito (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo sei mesi in forza alla Cremonese, Gianluca Gaetano è rientrato dal prestito e vestirà nuovamente la maglia azzurra. Il talento classe 2000 partirà con il resto della squadra per il ritiro di Castel di Sangro, ma il suo destino è in realtà già segnato. Il ragazzo infatti, secondo quanto riportato in giornata dal Corriere del Mezzogiorno, è pronto a vestire ancora la maglia grigiorossa per la stagione 2020/2021, in Serie B. Prima di lasciarlo andare però il Napoli vuole rinnovargli il contratto (con scadenza nel 2024) di un altro anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

