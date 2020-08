MotoGp – In fiamme la moto di Vinales, riparte il Gp di Stiria [LIVE] (Di domenica 23 agosto 2020) Il countdown è terminato: è partito ufficialmente il Gp di Stiria! motori accesi al Red Bull Ring per un secondo appuntamento emozionante. Pol Espargaro dalla pole position, seguito da Nakagami e Mir, con Dovizioso e Vinales pronti a battagliare per la vittoria. LIVE 14.35 – riparte il Gp di Stiria Bandiera rossa al Red Bull Ring dopo l’incidente di Vinales 16° Giro: moto di Vinales in fiamme: termina la gara dello spagnolo! Problema tecnico per Vinales: lo spagnolo perde posizioni 7° Giro: Mir al comando seguito da Miller e Nakagami 5° Giro: Dovizioso commette un errore e perde la posizione. Vinales sale al 6° posto 14.00 Semafori spenti: ... Leggi su sportfair

