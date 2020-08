Moto Gp, Viñales si lancia dalla moto a 220 km/h per problema ai freni (Di domenica 23 agosto 2020) Grande spavento per Maverick Viñales durante il GP di Stiria. La Yamaha ufficiale ha accusato un serio problema all’impianto frenante ed il pilota spagnolo è stato costretto a lanciarsi dalla moto prima che questa andasse a sbattere contro le barriere di curva 1.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/SbRocko1/status/1297518839769509889" moto Gp, Viñales si lancia dalla moto a 220 km/h per problema ai freni ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

