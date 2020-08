Morgan Lost riparte da un lockdown (Di domenica 23 agosto 2020) Tra luglio e agosto sono uscite due coppie di speciali dedicati a Brendon e Morgan Lost. Claudio Chiaverotti va matto per le ucronie. Come ogni narratore che si rispetti, ama spezzare le catene dello spaziotempo storico, di tutto ciò che è assodato, definito e risaputo. E questo lo si nota anche dall’intervista che Giovanni Boninsegni ha realizzato per la a rubrica settimana In edicola con gli Eroi Bonelli. Nell’intervista, che trovate qui sotto oppure direttamente sul canale YouTube della SBE lo sceneggiatore piemontese ci sorprende quando parla della nuova serie di prossima uscita dedicata al suo cacciatore di serial killer! Claudio racconta il suo stato d’animo e soprattutto la sua decisione di far partire la nuova stagione di Morgan Lost ... Leggi su quotidianpost

