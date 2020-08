‘Manzù non si tocca’, l’artista sepolto ad Ardea. La mobilitazione dei cittadini: ‘Vogliamo verità e giustizia’ (Di domenica 23 agosto 2020) I cittadini di Ardea, ma anche di Aprilia, di Pomezia e di Albano si sono incontrati sabato 22 agosto davanti al MUSEO MANZÙ per continuare la mobilitazione CIVICA “MANZÙ NON SI TOCCA” con il fine di far rispettare la VOLONTÀ DI GIACOMO MANZÙ di essere sepolto ad Ardea nel luogo dove scelse di riposare per sempre in pace circa trenta anni fa. I cittadini della Comunità di Ardea, un anno fa, avevano scoperto, denunciato ed impedito il tentativo, che si stava facendo in silenzio e di nascosto, di SRADICARE MANZÙ da Ardea con la rimozione e la cremazione della salma dell’artista. Si trattava di un piano illegale, immorale ed incivile che si stava realizzando con la complicità, a livello ... Leggi su ilcorrieredellacitta

