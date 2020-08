Grande Fratello Vip: arriva la quarta smentita (Di domenica 23 agosto 2020) Quattro dei 14 nomi dati per certi hanno smentito la loro presenza nel reality. Alfonso Signorini sta giocando per confondere il pubblico? Ecco che cosa sta succedendo Pochi giorni fa il sito 361 Magazine, molto vicino ad Alfonso Signorini, aveva svelato in anteprima il cast al completo della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il portale ha indicato 14 concorrenti vip. Tra gli uomini troviamo Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Giovanni Terzi, Riccardo Fogli, Nicola Ventola e Enock Barwuah. Tra le donne veniva indicata la presenza di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Dayane Mello, Ludovica Pagani ed Eva Grimaldi. Molti siti, visto che Alfonso Signorini collabora spesso con 361 Magazine, ha dato per ufficiale il cast indicato. Peccato però che nelle ore successive alla pubblicazione alcuni ... Leggi su kontrokultura

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - Tersite66 : @lostintoyouuu Ciro del Grande Fratello... [??] [Era meglio non dirlo....] - xipharrath : @MassimoBoldi poraccio... guarda che ti devi inventare perchè non ti caga piu nessuno...... mah.... ma vai a qualch… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Can Yaman rifiuta cifre da capogiro - #Grande #Fratello Vip: #Yaman #rifiuta - FedeNeroBlu : @Tiziana_DR Sotto questo tweet leggo cose allucinanti...ha raccolto una quantità di ignoranza che batte anche i provini del grande fratello -