Filippo Magnini: 'A settembre deciderò per il rientro a Tokyo' (Di domenica 23 agosto 2020) Dal nostro partner OAsport.it Intercettato a Pesaro da "La Gazzetta dello Sport", Filippo Magnini ha parlato della possibilità di tornare alle gare per tentare la qualifica ai Giochi Olimpici di Tokyo, rinviati al 2021 . Dalle ... Leggi su eurosport

