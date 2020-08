Contagi di rientro, governo media tra Lazio e Sardegna dopo aumento dei casi: verso tamponi all’imbarco a Olbia e Civitavecchia (Di domenica 23 agosto 2020) La soluzione su cui sono a lavoro i tecnici punta a soddisfare le richieste di entrambe le Regioni, alle prese da settimane con un’impennata di Contagi da coronavirus: il Lazio dovrà effettuare i tamponi all’imbarco dei passeggeri nel porto di Civitavecchia (per impedire che eventuali infetti arrivino sulle isole), mentre la Sardegna dovrà fare la stessa cosa nel porto di Olbia. In questo modo, come richiesto ieri dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti al termine di una giornata di polemiche, si impedirà il boom di casi di rientro. L’accordo, in base a quanto apprende l’Ansa, è stato raggiunto grazie alla mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano

Avvenire_Nei : Covid. Contagi, oltre mille in un giorno. Record in Lazio per i turisti di rientro - Tg3web : Non si ferma la crescita dei contagi. Superata quota mille, 3 morti nelle ultime 24 ore. Non accadeva dal 12 maggio… - sole24ore : Sui contagi del rientro ora è scontro fra regioni - infoitsalute : Coronavirus Italia, ultime news. Mille nuovi casi, paura per i contagi da rientro. LIVE - carlopagliani : RT @FabioFranchi1: Come ottenere il numero di 'contagi' desiderato. Ne voglio 300? Dovrò effettuare 30.000 tamponi su asintomatici. Ne vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi rientro Coronavirus, contagi da rientri e test: ora è scontro fra regioni. Lazio e Sardegna ai ferri corti Il Sole 24 ORE Covid. Il bollettino. Un’altra impennata: 11 nuovi casi, ci sono anche 6 guariti

Dopo la brusca riduzione dei contagi annotata appena ieri (QUI), in una settimana decisamente “calda” (la seconda di seguito) sul fronte dell’avanzamento dell’epidemia, quest’oggi il consueto bolletti ...

Tamponi per chi arriva o rientra a Bari e provincia da zone a rischio

Sarà più semplice e veloce prenotare il tampone per chi arriva a Bari e provincia da zone a rischio. È in rete da ieri mattina, 22 agosto, la piattaforma web sperimentale della ASL Bari, allestita dal ...

Dopo la brusca riduzione dei contagi annotata appena ieri (QUI), in una settimana decisamente “calda” (la seconda di seguito) sul fronte dell’avanzamento dell’epidemia, quest’oggi il consueto bolletti ...Sarà più semplice e veloce prenotare il tampone per chi arriva a Bari e provincia da zone a rischio. È in rete da ieri mattina, 22 agosto, la piattaforma web sperimentale della ASL Bari, allestita dal ...