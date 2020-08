“Campoli è futuro”, il candidato sindaco Caporaso: “Il nostro paese e la nostra gente merita di più” (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampoli del Monte Taburno (Bn) – “Le operazioni di sorteggio presso l’Ufficio Elettorale Provinciale di Solopaca avvenute nella mattinata di sabato ci hanno assegnato la pettorina di Lista Numero Uno“. Inizia così la nota stampa della lista “Campoli è futuro“, che ha scelto come candidato sindaco Salvatore Caporaso per le prossime elezioni amministrative. “Siamo già in cammino con l’obiettivo di vincere questa sfida per dare un avvenire al nostro paese e permettere ai nostri figli di vivere nel luogo che li ha visti crescere. Siamo convinti che prima del “diritto ad emigrare” va difeso il “diretto a non emigrare”. È questo un principio espresso da Papa Benedetto XVI, ed è ... Leggi su anteprima24

