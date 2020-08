Calciomercato Napoli, Allan e Kalidou Koulibaly in ritiro aspettando la cessione (Di domenica 23 agosto 2020) Allan e Kalidou Koulibaly sono i due principali nomi sulla lista delle partenze del Napoli. Come noto, il club azzurro è pronto a chiudere le cessioni in Premier League di entrambi: il centrocampista brasiliano è vicino all’Everton dell’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti, mentre il difensore senegalese è in trattativa da tempo col Manchester City. “Saranno giorni di attesa per Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik nel ritiro di Castel di Sangro. Le varie trattative non sono di facile soluzione e Gattuso vivrà i primi giorni di lavoro tra mille incertezze. Cristiano Giuntoli è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City, di Allan ... Leggi su calciomercato.napoli

Fantacalcio : Calciomercato Napoli: Gabriel, visite mediche con l'Arsenal - DiMarzio : Per #Younes del #Napoli la possibilità del ritorno nella sua città - SkySport : Calciomercato, Callejon vicino al Villarreal: l'ex Napoli verso il ritorno in Liga - SaxSan2 : Il vero leader della difesa azzurra! Un giocatore con le sue caratteristiche serve come il pane...! #Albiol… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Glongari: #Genoa richiesta ufficiale al #Napoli per #Younes @AlfredoPedulla @tvdellosport #sportitaliamercato #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, tutto finito: “E’ rottura, andrà via!” Mondo Udinese Al via il ritiro del Napoli, c'è il pienone in Alto Sangro

Cresce l'attesa nell'Alto Sangro per l'avvio del ritiro pre campionato del Napoli che da domani al 4 settembre lavorerà a Castel di Sangro, con le sedute tecniche e atletiche al campo "Teofilo Patini" ...

Reina alla Lazio: visite mediche e poi firma su un biennale

tra lunedì e martedì, un accordo da due milioni a stagione (bonus compresi) con la Lazio, fino al 2022. L'esperto portiere spagnolo, che in Italia ha giocato anche nel Napoli, farà da secondo a Thomas ...

Cresce l'attesa nell'Alto Sangro per l'avvio del ritiro pre campionato del Napoli che da domani al 4 settembre lavorerà a Castel di Sangro, con le sedute tecniche e atletiche al campo "Teofilo Patini" ...tra lunedì e martedì, un accordo da due milioni a stagione (bonus compresi) con la Lazio, fino al 2022. L'esperto portiere spagnolo, che in Italia ha giocato anche nel Napoli, farà da secondo a Thomas ...