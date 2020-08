Brozovic, un tifoso su Instagram: “Via da Milano”. La risposta: “Speriamo” (Di domenica 23 agosto 2020) Botta e risposta tra Marcelo Brozovic e un tifoso sulla pagina Instagram del calciatore dell’Inter. Al commento: “Buone vacanze mezzo giocatore, speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano” di un utente, il centrocampista croato ha risposto con un secco “Speriamo”. Un commento che non è passato inosservato tra i tifosi nerazzurri. Foto: Zimbio L'articolo Brozovic, un tifoso su Instagram: “Via da Milano”. La risposta: “Speriamo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

