Brocchi non ha dubbi: “Pirlo vorrà una Juventus più propositiva” (Di domenica 23 agosto 2020) C'è grande curiosità attorno alla Juventus che verrà. I bianconeri sono reduci dal nono scudetto consecutivo, ma anche dalla traumatica eliminazione in Champions League per mano del Lione e dall'esonero di Maurizio Sarri. Sarà rifondazione, a partire dal nuovo allenatore, Andrea Pirlo.caption id="attachment 1003425" align="alignnone" width="1024" Brocchi Monza (getty images)/captionPROPOSITIVOSecondo il tecnico del Monza Cristian Brocchi, sarà una Juventus ancora più competitiva. L'attuale allenatore del club brianzolo conosce bene Pirlo, avendo condiviso con lui diversi anni con la maglia del Milan. Queste le sue osservazioni ai microfoni di Rai Sport: "La Juve di Pirlo cercherà di giocare un calcio propositivo, perché Andrea è stato un grandissimo ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Brocchi non Brocchi non ha dubbi: “Pirlo vorrà una Juventus più propositiva” ItaSportPress Brocchi: "Pirlo alla Juve porterà un calcio propositivo"

Intervistato da Rai Sport, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato anche della Juventus di Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan: "Cercherà di giocare un calcio proposit ...

