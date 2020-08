Benevento, Il Mattino: ci sarebbe un secondo positivo asintomatico (Di domenica 23 agosto 2020) sarebbero due i giocatori positivi nel Benevento. A riportarlo è “Il Mattino”, che spiega come anche il secondo calciatore contagiato dal Covid-19 sarebbe asintomatico e attualmente in isolamento. Dopo la seconda positività, sarebbero iniziati altri accertamenti sugli altri componenti della squadra per trovare eventuali altri positivi. Intanto i giallorossi cominceranno quest’oggi ad allenarsi nel ritiro di Seefeld dopo due giorni di riposo precauzionale per la situazione non tranquillissima. Leggi su sportface

