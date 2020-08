Atp e Wta 2020, i montepremi dei tornei della stagione (Di domenica 23 agosto 2020) La lista di tutti i montepremi e i prize money dei tornei della stagione tennistica Atp e Wta 2020. Dall’innovativa Atp Cup alle Finals di Londra: tutto pronto per un nuovo anno ricco di emozioni, tra big e italiani alla ribalta. Si preannuncia un 2020 ricco di emozioni per il tennis azzurro con gli occhi puntati su Berrettini, Fognini e Sinner tra gli altri. Di seguito, settimana dopo settimana, i prize money dei tornei del circuito maggiore tra circuito maschile e femminile. dal 22 al 30 agostomontepremi Masters 1000 Cincinnatimontepremi Wta Cincinnatimontepremi Challenger Trieste dal 17 al 23 agostomontepremi Challenger Todi Dal 10 al 16 agostomontepremi Wta ... Leggi su sportface

CORDENONS – Cresce l’attesa per l’inizio degli Itf Internazionali del Friuli Venezia Giulia Acqua Dolomia-Serena Wines 1881 Tennis Cup giunti alla quinta edizione, dotati di un montepremi di 15mila do ...

