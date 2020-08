Allegri per Conte, oggi come allora? Differenze e analogie tra l'addio alla Juve e quello possibile all'Inter (Di domenica 23 agosto 2020) Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter, con Max Allegri pronto a sostituirlo. analogie e Differenze dell'addio alla Juve Leggi su 90min

GiovanniToti : Più vi leggo, più mi viene voglia di andare avanti perché la nostra #Liguria per fortuna non è come voi: pessimisti… - FBiasin : L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni… - FBiasin : C'è chi scrive '#Allegri non vuole #Hakimi'. Cioè, l'attuale non-allenatore dell'#Inter non vorrebbe il non ancora… - sebastdeporte : RT @NicoSchira: In caso di addio di Antonio #Conte (pronto #Allegri) anche Lele #Oriali può lasciare l’#Inter. Intanto nei prossimi giorni… - FrancescoRoma78 : Il primo #editoriale per @BombeDiVlad del Direttore @DanieleGarbo. Un pezzo d'arte giornalistica #Conte #Inter… -