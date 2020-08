A Lima, in Perù, 13 persone sono morte mentre stavano cercando di fuggire da un’operazione di polizia (Di domenica 23 agosto 2020) A Lima, in Perù, tredici persone sono morte durante un’operazione di polizia in una discoteca, il Thomas Restobar Club, nel quartiere Los Olivos. Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale durante una festa che si stava tenendo in violazione delle Leggi su ilpost

QuinziUgo : @gbponz @GregPignataro ????? Lima. Perù! - paolazuleyka13 : RT @BreakingItalyNe: PERÙ: Raid della polizia scatena il fuggi fuggi durante una festa in un nightclub nonostante il divieto per il coronav… - BreakingItalyNe : PERÙ: Raid della polizia scatena il fuggi fuggi durante una festa in un nightclub nonostante il divieto per il coro… - occammamt : @silviarossi_8 @Zbarskij Il Perù ha una ventina di vulcani non tanto sonnolenti. Non è difficile capire il legame d… - silviarossi_8 : @Zbarskij Ho la fissa dell'iconografia dei santi ma non riesco a capire cosa c'entrino le eruzioni vulcaniche. E co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lima Perù