A cavalcioni sulla statua, il gesto "osceno". Sapete chi c'è lì sotto? Per questa bionda è finita alla gogna | Guarda (Di domenica 23 agosto 2020) Per un selfie ha umiliato la memoria di Andrea Camilleri ed è finita alla gogna sui social. Sarà soddisfatta una ragazza bionda che, per gioco, si è seduta cavalcioni sulle spalle della statua dedicata al grande scrittore siciliano ad Agrigento. Ovviamente, l'indignazione per la foto decisamente poco rispettosa è montata molto velocemente, tanto da far diventare il post virale e farlo finire dritto dritto tra i "trending topic" del giorno. Tutto questo proprio mentre nelle stesse ore, in Sicilia, anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti finivano nei guai per una foto scattata sulla splendida Scala dei Turchi: essendo il ... Leggi su liberoquotidiano

GassmanGassmann : Un paese ormai a cavalcioni sulla sua cultura e storia. Agrigento, monumento a Camilleri. - repubblica : Agrigento, a cavalcioni sulla statua di Camilleri. Il sindaco: 'Chieda scusa' - HuffPostItalia : A cavalcioni sulla statua di Camilleri, polemica per la foto. Il sindaco di Agrigento: 'Si scusi' - alberto02259892 : RT @paoloborrometi: Purtroppo ciò che manca sempre più è l'educazione. Fare una foto a cavalcioni sulla statua del grande Maestro Andrea #C… - IreneMazzilli : RT @GassmanGassmann: Un paese ormai a cavalcioni sulla sua cultura e storia. Agrigento, monumento a Camilleri. -

Ultime Notizie dalla rete : cavalcioni sulla Agrigento, a cavalcioni sulla statua di Camilleri. Firetto: “irriverente bravata” Scrivo Libero statua di Andrea Camilleri

