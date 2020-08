Ziliani demolisce Conte: "Piagnone insopportabile, parla di esperienza del Siviglia ma ha Godin, Sanchez..." (Di sabato 22 agosto 2020) Con un messaggio sul suo profilo Twitter, il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha criticato Conte sia per quanto visto in campo che per le dichiarazioni post-partita: "Il Siviglia ha vinto perchè ha più esperienza&rdqu ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ziliani demolisce Conte: 'Piagnone insopportabile, parla di esperienza del Siviglia ma ha Godin, Sanchez...' -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani demolisce Sarri, dichiarazione imbarazzante! Ziliani lo demolisce: 'Il Brasile avrebbe vinto il Mondiale 82' AreaNapoli.it Sarri, dichiarazione imbarazzante! Ziliani lo demolisce: "Il Brasile avrebbe vinto il Mondiale 82"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso twitter ha ironicamente commentato le parole di Maurizio Sarri il quale, dopo l'eliminazione in Champions per mano del Lione, si è lasciat ...

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso twitter ha ironicamente commentato le parole di Maurizio Sarri il quale, dopo l'eliminazione in Champions per mano del Lione, si è lasciat ...