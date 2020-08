Zaniolo negativo al test del Covid-19, andrà in ritiro con la squadra (Di sabato 22 agosto 2020) Zaniolo non ha il coronavirus, sospiro di sollievo in casa Roma Zaniolo non si unisce alla lista dei calciatori che, purtroppo, sono risultati positivi al … L'articolo Zaniolo negativo al test del Covid-19, andrà in ritiro con la squadra proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Gazzetta_it : #Zaniolo, tampone negativo dopo le vacanze: sollievo per @OfficialASRoma e #Nazionale - Paolo_Brescia_ : RT @danielelozzi: Sono stati capaci di creare una notizia sull’ansia per il tampone di #Zaniolo (negativo), ma anche fosse stato positivo n… - Eurosport_IT : Zaniolo, tampone negativo, può tornare ad allenarsi ??????? #coronavirus #covid19 - teladoiotokyo : Coronavirus ? Zaniolo: tampone negativo: Buone notizie per quanto riguarda Nicolò Zaniolo... - infoitsport : Coronavirus: tampone negativo per Zaniolo (FOTO) » -