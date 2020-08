Test di volo in vista per il 737 Max (Di sabato 22 agosto 2020) Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti canadese. Il velivolo si sta avvicinando a un ritorno nei cieli. Leggi su media.tio.ch

lpacchin : NEWS #ticino Test di volo in vista per il 737 Max - Stefano47510568 : RT @GarauSilvana: Nel Lazio tutti quelli che scendono da un volo a rischio sono sottoposti al test. In #Lombardia solo se sei residente...… - aptlombardi : RT @RegLombardia: @AnninaStyle @FontanaPres @GiulioGallera @davidecaparini A Malpensa sarà possibile dalle ore 9.00 alle ore 18.30, è gesti… - RegLombardia : @AnninaStyle @FontanaPres @GiulioGallera @davidecaparini A Malpensa sarà possibile dalle ore 9.00 alle ore 18.30, è… - Herbert403 : RT @GarauSilvana: Nel Lazio tutti quelli che scendono da un volo a rischio sono sottoposti al test. In #Lombardia solo se sei residente...… -

Ultime Notizie dalla rete : Test volo Test di volo in vista per il 737 Max Ticinonline Coronavirus, al via tamponi anche a Linate. Attesi 500 passeggeri al giorno

Da oggi anche a Linate tamponi per chi arriva dai paesi a rischio. Compito che si rivela meno arduo rispetto che a Malpensa visto che a Linate sono decisamente meno i voli (due-tre al giorno da lunedì ...

Test di volo in vista per il 737 Max

OTTAWA - Il ministro dei trasporti canadese, Marc Garneau, ha annunciato che Ottawa effettuerà la prossima settimana voli di prova del Boeing 737 Max, bloccato a terra in tutto il mondo da marzo 2019 ...

Da oggi anche a Linate tamponi per chi arriva dai paesi a rischio. Compito che si rivela meno arduo rispetto che a Malpensa visto che a Linate sono decisamente meno i voli (due-tre al giorno da lunedì ...OTTAWA - Il ministro dei trasporti canadese, Marc Garneau, ha annunciato che Ottawa effettuerà la prossima settimana voli di prova del Boeing 737 Max, bloccato a terra in tutto il mondo da marzo 2019 ...