Smartworking “a rotazione” e orari flessibili: il piano del Comune di Milano per far rientrare (almeno) la metà dei suoi dipendenti a casa (Di sabato 22 agosto 2020) Al Comune di Milano si torna al lavoro. Stavolta in sede. Se le aziende private stanno ancora valutando come muoversi in autunno, Palazzo Marino ha tracciato un piano di rientro che coinvolge la metà dei suoi 7mila dipendenti ancora a casa. Parola d’ordine: flessibilità. orari personalizzabili, ingressi posticipati fino alle 11 e possibilità di recuperare le ore di sabato. Oltre a test sierologici e “campagna per il vaccino anti-influenzale”: lo ha annunciato l’assessora alle Politiche per il lavoro Cristina Tajani, a margine di un evento sul futuro di Milano organizzato dall’assessore Pierfrancesco Maran all’East River sulla Martesana. Settemila dipendenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Smartworking “a rotazione” e orari flessibili: il piano del Comune di Milano per far rientrare (almeno) la metà dei… - Noovyis : (Smartworking “a rotazione” e orari flessibili: il piano del Comune di Milano per far rientrare (almeno) la metà de… - bioccolo : RT @lugemini: @Apndp Non lo so, ma nel dubbio ho chiesto al mio team di lavoro di stare in smartworking 2 settimane al rientro dalle ferie,… - lugemini : @Apndp Non lo so, ma nel dubbio ho chiesto al mio team di lavoro di stare in smartworking 2 settimane al rientro da… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartworking rotazione”