Sabrina Beccalli: scoperto chi ha bruciato la sua auto, ma ancora nebbia sul suo assassino (Di sabato 22 agosto 2020) Alessandro Pasini – l’uomo fermato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere di Sabrina Beccalli – ammette di aver bruciato l’auto della donna ma continua a respingere l’accusa di omicidio volontario. E ripartono le ricerche per ritrovare il corpo della 39enne. È ripartita la ricerca del corpo di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

