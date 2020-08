Rudi Völler non fa sconti: “Abbiamo deciso un prezzo per Havertz e non accetteremo offerte inferiori” (Di sabato 22 agosto 2020) Kai Havertz è l’uomo mercato in casa Bayer Leverkusen. Come riporta il portale tedesco Sport Bild, il direttore sportivo del club rossonero Rudi Völler ha spento sul nascere possibili sconti sulla trattativa riguardante il suo numero 29: “In tempi di coronavirus potrebbe essere che i prezzi dei trasferimenti siano diminuiti per molti giocatori, ma, coronavirus o no, questo non è il caso di giocatori come Havertz. Non ci sono sconti e il giocatore non partirà per meno di 100 milioni di euro”. Foto: salzburglive.com L'articolo Rudi Völler non fa sconti: “Abbiamo deciso un prezzo per Havertz e non accetteremo offerte ... Leggi su alfredopedulla

