Roma, l'affare Milik e le possibilità della partenza di Dzeko (Di sabato 22 agosto 2020) L'estate della Roma è attualmente una delle più indecifrabili dell'intera Serie A. L'effettiva partenza della nuova gestione arriva nel bel mezzo di un calciomercato molto complesso, in cui la più ... Leggi su quotidiano

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli vorrebbe inserire Milik in un affare con la Roma, ma Arek aspetta la Juve - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli vorrebbe inserire Milik in un affare con la Roma, ma Arek aspetta la Juve - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Napoli vorrebbe inserire Milik in un affare con la Roma, ma Arek aspetta la Juve - apetrazzuolo : GAZZETTA - Il Napoli vorrebbe inserire Milik in un affare con la Roma, ma Arek aspetta la Juve - napolimagazine : GAZZETTA - Il Napoli vorrebbe inserire Milik in un affare con la Roma, ma Arek aspetta la Juve -