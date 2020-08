MotoGP, Marquez lascia il Mondiale 2020 dopo l’infortunio a Jerez (Di sabato 22 agosto 2020) Il team di Marc Marquez ha annunciato che il pilota si ritirerà dal Mondiale di MotoGP dopo l’infortunio al braccio. Brutte notizie per Marc Marquez. Il pilota dovrà rimandare di un anno la sua corsa per raggiungere il record di vittorie in MotoGP di Valentino Rossi. Decisivo l’infortunio al braccio destro riportato a Jerez il 19 luglio. La scelta del pilota di correre nuovamente dopo soli 4 giorni dall’operazione al braccio ha aggravato l’infortunio. Così adesso Marquez è costretto a fermarsi per almeno tre mesi, almeno secondo il team di medici che lo ha preso in carico. La data di rientro non è definitiva, ma dipende da quanto in fretta guarirà il braccio del pilota. ... Leggi su bloglive

SkySportMotoGP : Marquez salterà le prossime due gare di Misano #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Eurosport_IT : Marc #Márquez costretto a fermarsi 2-3 mesi dopo la frattura all'omero: lo spagnolo è fuori dai giochi per il mondi… - SkySportMotoGP : Puig (Honda): 'L'unico obiettivo di Marquez è tornare al 100% dopo l'infortunio' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - AlexZan87 : Continua il divertimento in #MotoGp - yuilp : RT @gponedotcom: Rossi: 'Marquez fuori per altri 2 mesi? Siamo tutti umani, anche lui': 'Dopo l'infortunio nel 2010 pensai solo a guarire.… -