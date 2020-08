Moto Gp, Marquez tornerà in pista fra due-tre mesi (Di sabato 22 agosto 2020) Marc Marquez tornerà in pista tra due o tre mesi. Lo ha comunicato la Repsol Honda Team attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il pilota spagnolo, infortunatosi alla spalla ... Leggi su leggo

calciomercatoit : ??? #MotoGP annuncio della #Honda su Marc #Marquez: 'Ci vogliono almeno 2-3 mesi per il rientro'. ?? - leggoit : Moto Gp, #Marquez tornerà in pista fra due-tre mesi - IlmsgitSport : Moto Gp, #marquez tornerà in pista fra due-tre mesi - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Motogp, Marquez tornerà tra 2 o 3 mesi: 'non affrettiamo tempi'. In Austria prima pole di Espargaro davanti a Nagakami e… - gponedotcom : P.Espargarò: 'Pentito di andare in Honda? Nakagami è in prima fila': 'Il primo anno prendevamo 3 secondi al giro, a… -