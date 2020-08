METEO in arrivo FORTI TEMPORALI, con STOP del Caldo d’Africa (Di sabato 22 agosto 2020) METEO SINO AL 28 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia si trova contesa fra l’anticiclone africano, nella sua fase di massima espansione sul bacino centrale del Mediterraneo, e correnti fresche nord-atlantiche. Questa rimonta anticiclonica subtropicale che convoglia una lingua d’aria rovente sahariana, è enfatizzata da una profonda depressione in spostamento dal Regno Unito alla Scandinavia. La progressione verso levante di questa circolazione depressionaria contribuirà a veicolare l’aria fresca verso l’Italia, appiattendo nel contempo l’anticiclone africano che comincerà a ritirarsi più a sud. Lo scontro fra l’aria rovente afromediterranea e quella atlantica avverrà domenica proprio in corrispondenza delle regioni settentrionali. Un’intensa linea ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - SettenewsWeb : Pioggia sulla Lombardia domani, domenica 23 agosto, dalle prime ore della mattinata. La Protezione Civile ha dirama… - forestale82 : RT @DPCgov: ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali al Nord. Legg… - infoitinterno : Meteo, temporali forti in arrivo -