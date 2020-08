Messi, non solo Inter: dalla Spagna fanno il nome anche della Juventus (Di sabato 22 agosto 2020) dalla Spagna giunge voce di un Interessamento per Lionel Messi anche da parte della Juventus Lionel Messi all’Inter è ormai una voce che circola da mesi. Ma dalla Spagna fanno oggi anche il nome della Juventus, oltre anche al Psg dello sceicco Al-Khelaïfi, come possibile pretendente al fuoriclasse argentino. Secondo Sport, i bianconeri sognerebbero la coppia Messi-Cristiano Ronaldo. Difficile, però, con una possibile trattativa vada in porto dati i problemi economici derivanti dal Coronavirus. Ma soprattutto, per arrivare alla Pulce ... Leggi su calcionews24

Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - CarloCalenda : Paolo ti manca un pezzo. I politici li hai scelti tu. Questo fantastico mondo per cui tu voti degli incapaci a cui… - GoalItalia : ?? #Koeman si presenta al Barcellona Ed è subito bomba ?? 'Non so se dovrò convincere #Messi a restare' - gesalquadrato : RT @farted94: Buongiorno Gianluca @DiMarzio, sono sempre io, Matteo il ratto. Tutto bene? Io non tanto dato che la nostra squadra ieri sera… - falitalia : Quando chiedete più #Stato e nazionalizzazioni ricordatevi dell'arrogante #Arcuri: a gestire le imprese ci saranno… -