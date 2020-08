Lutto a Battipaglia, addio all'imprenditore Bruno Pastena: il cordoglio del sindaco (Di sabato 22 agosto 2020) Carabinieri a Lutto: muore l'appuntato Francesco Giannella, il cordoglio 20 August 2020 E' deceduto all'età di 71 anni Bruno Pastena uno degli imprenditori più conosciuti di Battipaglia . Insieme ai ... Leggi su salernotoday

radioalfa : Lutto a Battipaglia per la morte di Bruno Pastena, presidente della Battipagliese negli anni della promozione in C1… -

Dolore a Battipaglia per la scomparsa di Bruno Pastena, patron della Paif ed ex presidente della Battipagliese che, nel 1988 riuscì a traghettare nella serie C1. Aveva 71 anni ed era, purtroppo, ammal ...