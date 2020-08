Lourdes: crisi dei pellegrinaggi, solo 4 alberghi su 137 aperti a luglio (Di sabato 22 agosto 2020) La cittadina (di soli 14mila abitanti stabili), grazie ai pellegrinaggi, era il secondo centro turistico di Francia, dopo Parigi, e la seconda località francese per capienza alberghiera Leggi su firenzepost

Il “lockdown dello spirito” cede finalmente il posto alla speranza, ora che i pellegrinaggi verso i santuari sono di nuovo possibili e i primi gruppi organizzati iniziano a partire. A Lourdes c’è già ...

La ripresa dei pellegrinaggi italiani al santuario francese segna la fine del “lockdown dello spirito”. A Massabielle c’è già l’Unitalsi e lunedì, guidata dal cardinale De Donatis, arriverà pure l’Orp ...

