La Corea del Sud ha annunciato nuove restrizioni a causa di un aumento significativo di contagi da coronavirus (Di sabato 22 agosto 2020) La Corea del Sud ha annunciato l’introduzione di nuove restrizioni a causa del recente aumento di contagi da coronavirus. Sabato il governo ha comunicato 332 nuovi casi, l’incremento più alto dall’inizio di marzo. nuove restrizioni erano già state introdotte la Leggi su ilpost

