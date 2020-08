Inter-Siviglia, Banega a Conte: “Parrucchino”, e si scatena il caos (Di sabato 22 agosto 2020) Momenti di tensione nel corso del primo tempo di Inter-Siviglia, finale dell’Europa League 2019/2020. Il centrocampista andaluso Ever Banega è andato diritto contro Antonio Conte, reo di essersi lamentato per via delle proteste portandosi la mano sui capelli, prendendolo in giro per il parrucchino. È volato anche un “ti aspetto dopo, fuori”, prima che l’arbitro riuscisse a riportare la calma. Leggi su sportface

