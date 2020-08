Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 nuovo doppio appuntamento il 23 e 24 agosto su Rai 2 (Di sabato 22 agosto 2020) Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 anticipazioni puntate 23 e 24 agosto su Rai 2 Torna il doppio appuntamento settimanale con la decima stagione di Hawaii Five-0 e la quinta di NCIS New Orleans su Rai 2 in prima visione assoluta per due serate all’insegna del crimine domenica 23 e lunedì 24 agosto. Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA per tutte e due le serie tv, su CBS negli USA Hawaii Five-0 è finita con la decima stagione lo scorso aprile, NCIS New Orleans ha una sesta stagione già realizzata ed è stata rinnovata per una settima stagione. Le puntate del 23 ... Leggi su dituttounpop

MorcegoBruce7 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 8x9 - Make me kai - nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 5x1 - A'ohe kahi e pe'e ai - LoveTOKYOHOTEL : @comentarionerd_ quem duela Chicago Pd , Chicago Frie e Chicago med, hawaii Five o, the Rookie e Magum pi - Ross1181 : Ho appena guardato episodio S10E08 di Hawaii Five-0! #Hawaii50 #tvtime - MorcegoBruce7 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 8x7 - Kau ka 'onohi ali'i i luna -

Ultime Notizie dalla rete : Hawaii Five Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 nuovo doppio appuntamento il 23 e 24 agosto su Rai 2 Dituttounpop Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 nuovo doppio appuntamento il 23 e 24 agosto su Rai 2

Torna il doppio appuntamento settimanale con la decima stagione di Hawaii Five-0 e la quinta di NCIS New Orleans su Rai 2 in prima visione assoluta per due serate all’insegna del crimine domenica 23 e ...

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2020, il talent show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Nonostante...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

Torna il doppio appuntamento settimanale con la decima stagione di Hawaii Five-0 e la quinta di NCIS New Orleans su Rai 2 in prima visione assoluta per due serate all’insegna del crimine domenica 23 e ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...