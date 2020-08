Germania, coronavirus: oltre 2.000 contagi nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile (Di sabato 22 agosto 2020) Era dalla fine di aprile che la Germania non registrava un numero di contagi da Covid-19 così alto. Lo scorso 25 aprile furono comunicate 2.055 nuove infezioni Leggi su firenzepost

