Finale di Europa League – Ladri in casa di Suso, la moglie riesce a metterli in fuga (Di sabato 22 agosto 2020) Problemi in casa Suso durante la Finale di Europa League: sembra infatti che mentre il calciatore spagnolo si trovava in campo in Siviglia-Inter, i Ladri hanno provato ad entrare in casa sua, ignari, probabilmente, della presenza della moglie e dei figli. La moglie del calciatore spagnolo si sarebbe infatti accorta di strani rumori provenienti dall’esterno dell’abitazione, come spiegato da Marca, e, accendendo le luci sarebbe riuscita a far scappare i malviventi.L'articolo Finale di Europa League – Ladri in casa di Suso, la moglie riesce a metterli in ... Leggi su sportfair

