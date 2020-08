Crema, Pasini: 'Sabrina morta a causa di un malore, ho bruciato l'auto con il corpo dentro' | Ma gli inquirenti non gli credono (Di sabato 22 agosto 2020) Avrebbe ammesso di avere bruciato la macchina. Avrebbe detto che, sì, all'interno dell'auto data alle fiamme ha lasciato il corpo di Sabrina Beccalli; avrebbe sostenuto che sia morta in seguito a un ... Leggi su tgcom24.mediaset

