Covid, salgono a 14 i positivi nel Sannio: stabili i ricoveri in ospedale (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non migliora la situazione nel Sannio per quando riguarda l’emergenza Coronavirus, con un altro caso registrato questa mattina nel comune di Airola, in Valle Caudina, sale a 14 il numero dei positivi al Covid-19 tra Benevento e Provincia. La situazione però resta stabile per i ricoveri al San Pio di Benevento, restano infatti 3 le persone ospedalizzate nel nosocomio sannita. La Tabella dell’Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono Coronavirus, a Roma salgono i casi da rientro dalle vacanze: a Bracciano 12 positivi da Porto Rotondo RomaToday Lusciano: 3 nuovi casi di Coronavirus, 2 tornati dall’estero

Lusciano – Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus nel piccolo comune dell’Agro Aversano di Lusciano. 3 nuovi casi positivi al covid. Come spiegato dal sindaco Nicola Esposito, 1 riguarda un fam ...

Coronavirus Puglia, 22 nuovi casi 12 nel Barese: i positivi salgono a 436. Nessun decesso

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 22 agosto 2020 in Puglia, sono stati re ...

