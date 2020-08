Covid, record di nuovi casi positivi nel Lazio. Zingaretti: «Test da fare in Sardegna prima degli imbarchi» (Di sabato 22 agosto 2020) 215 contagi, di questi il 61% sono link di rientro legati prevalentemente a vacanzieri di ritorno dalla Sardegna (97 casi). Tamponi «drive in» al porto di Civitavecchia Leggi su corriere

