Coronavirus in Sardegna, parla uno dei ragazzi tornato positivo dalla vacanza (Di sabato 22 agosto 2020) Giovane romano positivo al covid tornato dalla Costa Smeralda si sfoga, “mai andato in discoteca, solo in spiaggia ed ho contratto il virus”. Asl Roma 4, “la Sardegna è una catastrofe”. “Io ero in Sardegna ma non sono mai andato in discoteca, eppure mi sono ammalato lo stesso. Quel posto è una bomba”, racconta Claudio, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

