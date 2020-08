Conte perde e saluta l’Inter: “Idee diverse”. Lunedì vertice con Zhang: i 3 motivi del probabile addio. Il sostituto è già pronto (Di sabato 22 agosto 2020) Non ha aspettato Antonio Conte. Era passata poco più di un’ora dalla cocente delusione della sconfitta in finale di Europa League quando il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha scelto quali parole usare per dire addio all’Inter. Ha parlato di idee differenti, di “vedute diverse“, della “decisione migliore per il bene” della società. Ma non ha avuto il coraggio di strappare definitivamente: “A mente fredda ci incontreremo con la società. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me“. Siamo ai saluti, a meno di un clamoroso colpo di scena e ammesso che la società riesca ancora a digerire un allenatore che per la seconda volta – dopo lo sfogo post-Atalanta ... Leggi su ilfattoquotidiano

