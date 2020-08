Contagi, sfondata quota mille ma calano i ricoverati in terapia intensiva e i morti (Di sabato 22 agosto 2020) Le cifre fanno impressione, come due mesi fa, ma se si legge tra le righe dei comunicati della Protezione Civile non è il caso di farsi prendere dal panico. Il numero dei Contagi da coronavirus sfonda quota mille, secondo un trend di crescita che dura da due settimane, ma non aumenta il numero dei malati. Contagi a 1071, meno cinque i ricoverati gravi Sono stati 1071 i nuovi Contagi nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 258.136. Tre i morti portando il numero complessivo a 35.430 da inizio emergenza. Lo rende noto il ministero della Salute aggiornando i dati relativi al Contagio, pubblicati sul sito della Protezione Civile. Sono 64 le persone ricoverate in terapia intensiva, cinque in meno ... Leggi su secoloditalia

