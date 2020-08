Con un tombino sfondano la vetrina del bar, ma la cassa è vuota (Di sabato 22 agosto 2020) Dieci colpi in otto anni di attività. È una situazione davvero esasperante quella che è costretto a subire Singh Lakhvinder, il gestore del 'Singh Bar' di via Brescia 69 a Castenedolo, visitato suo ... Leggi su bresciatoday

cliobix : @verdeocchio oggi giornata bucolica... che bello riprendere ogni tanto il contatto con la natura... sono lieta che… - verdeocchio : @cliobix La cosa è reciproca. ???? Tra un operazione e l'altra, ho tagliato l'erba del giardino! Il tombino, chiede?… - cliobix : @verdeocchio dottore carissimo, la stavo pensando proprio ora, è una piacevole abitudine conversare con lei?????? ...… - cliobix : @verdeocchio @cristinapuntoli @Osp_Sciancati che cuore tenero che ha????.. mi dispiace di averle creato preoccupazion… - verdeocchio : @cliobix @cristinapuntoli @Osp_Sciancati Mi piace farvi sorridere ?????????? Vi informo che è arrivato il tombino nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Con tombino

Chiusini coperti dal catrame dagli operai, perdita d’acqua fuori controllo per ore. Rossini: "Soldi dei cittadini buttati" .“Ormai da mesi gli abitanti di questa via aspettano che i tombini di ghisa siano sistemati e smettano di fare rumore ad ogni passaggio di auto che da quando è stato cambiato il senso di marcia la via ...