Caso Messi, dalla Spagna tutti gli scenari sul suo futuro (Di sabato 22 agosto 2020) I tifosi del Barcellona in queste ore sono in fibrillazione dopo l'incontro tra Leo Messi e Ronald Koeman. Secondo quanto emerso la Pulga avrebbe confidato al nuovo allenatore di non sentirsi più parte del progetto aprendo di fatto alla sua cessione. Potrebbe dunque chiudersi l'era Messi in Catalunya e l'argentino potrebbe scegliere una nuova avventura.SPORT: "SOLO INTER, JUVE E PSG POSSONO AVERE Messi"caption id="attachment 993015" align="alignnone" width="300" Messi (getty images)/captionQuale sarà la prossima tappa di Leo Messi? Difficile prevederlo anche se la pista Inter sembra essere ad oggi la più percorribile. Un'altra squadra al quale è stato accostato l'argentino è il PSG e in queste ore si sarebbe aggiunta anche la Juventus. Sono queste infatti, secondo il ... Leggi su itasportpress

