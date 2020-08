Can Yaman, i motivi del rifiuto al GFVIP (Di sabato 22 agosto 2020) Negli ultimi giorni i rumors sui nomi dei vip accreditati che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip si sono susseguiti in modo vertiginoso, tra conferme ufficiose e smentite varie, il cast del prossimo reality di Cinecittà sembra non trovare ancora una sua stabilità. Intanto sono stati rivelati i motivi per cui la star di Daydreamer Can Yaman ha detto no alla partecipazione al reality di Alfonso Singnorini. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Adnkronos, non confermate in modo ufficiale dai diretti interessati, la star turca avrebbe rifiutato l’invito d‘Alfonso Signorini per motivi economici. Can Yaman è infatti molto ambito e le sue ospitate, per il momento, richiedono compensi elevatissimi. Sembra infatti che la produzione del Grande Fratello Vip e ... Leggi su quotidianpost

