Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik e Allan aspettano la cessione (Di sabato 22 agosto 2020) Alberto Polverosi del Corriere dello Sport nutre dei dubbi sulla staffetta tra Edin Dzeko e Arkadiusz Milik per la Roma. I giallorossi ci perderebbero, tra i due non c’è confronto, e non solo per motivi fisici. “Come personalità, tra i due non c’è confronto. Dzeko è uomo squadra, Milik si limita al compito, che fa bene seppur in modo discontinuo. Nella gestione del gioco non mette mai bocca. Gli basta il ruolo di esecutore, non ne cerca altri”. Intanto il Napoli è sul punto di cedere Allan, prossimo a riabbracciare Carlo Ancelotti all’Everton. L’accordo è totale tra il centrocampista brasiliano e il club inglese, ma manca ancora intesa tra le due società. L’edizione odierna del quotidiano fa sapere che ... Leggi su calciomercato.napoli

L'arrivo di Osimhen a Napoli e l'apertura dell'attaccante polacco dopo aver appreso del forte interesse della Juventus hanno sicuramente reso improponibile una permanenza di Arkadiusz Milik al Napoli.

Dopo aver visto sfumare Gabriel (a un passo dall’Arsenal), il Napoli si è tutelato mettendo nel mirino un difensore esperto e che già conosce la Serie A. Stiamo parlando di Sokratis Papastathopoulos.

